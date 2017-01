Prefeitos eleitos estão sem acesso a contas públicas por falta de senhas

Prefeitos de municípios do Tocantins estão sem acesso as contas públicas porque não conseguiram a liberação das senhas. De acordo com a Associação Tocantinense de Municípios (ATM), o problema está acontecendo com os novos prefeitos porque os bancos estão demorando no processo de habilitação dos representantes municipais. Em Guaraí, por exemplo, a nova gestão determinou o fechamento da prefeitura para fazer um levantamento das dívidas.



Conforme a Confederação Nacional de Municípios (CNM), 4.232 cidades brasileiras estão sob nova gestão e tiveram que fazer o cadastro. Por conta da demora, alguns prefeitos relatam atraso em pagamentos. No Tocantins, o problema foi registrado em Arapoema, Araguacema, Guaraí, Piraquê, Taguatinga e Tocantinópolis, entre outras, segundo a ATM.



A nova prefeita de Guaraí, Lires Teresa Ferneda (PSDB), alegou que ainda não fez os pagamentos do mês de dezembro aos servidores por causa disso. Ela afirma que a folha de pagamento é de cerca de R$ 1,3 milhão e que não há recursos para quitar a dívida. "A situação está bem precária financeiramente", comentou.



Em Tocantinópolis, o prefeito Paulo Gomes (PSD), disse que também está com dificuldade para pagar as contas. "Estamos esperando que os bancos liberem os acessos para fazer o pagamento dos nossos funcionários, fornecedores, bem como realizar os serviços essenciais. Sem o gerenciamento das contas, o município fica sem ter como fazer pagamentos pendentes, como água, luz, telefone, internet, entre outros", afirmou.



Nesta quinta-feira (12), a ATM teve uma reunião com a superintendência do Banco do Brasil para tentar resolver o problema. "Os prefeitos estão desde a posse sem acesso as contas correntes da prefeitura e dos fundos, o que acarreta no total desconhecimento dos valores disponíveis e dos compromissos firmados", disse o presidente da ATM, João Emídio. De acordo com a ATM, também foi solicitada mais agilidade à Caixa Econômica Federal.



O Banco do Brasil informou "que se reuniu com representantes da associação de municípios para identificar soluções, da parte do BB e dos municípios, que permitam liberar os cadastros o mais rápido possível, de acordo com a entrega dos documentos de cada prefeitura em conformidade com as legislações pertinentes".



A Caixa Econômica também foi procurada, mas ainda não respondeu.



Fonte: G1/TO