Após dois anos de pressão e baixa popularidade, Murussi deixa 2º BPM

Da Redação

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Araguaína terá um novo comandante. A Tenente Coronel Patrícia Murussi Leite deixará o comando e será substituída pelo Tenente Coronel Miranda, do 3º BPM de Pedro Afonso.



Patrícia Murussi ficou à frente do Batalhão por dois anos. Ela assumiu em 13 de janeiro de 2015 a vaga antes ocupada pelo Tenente Coronel Silva Neto e entre os 33 comandantes, ela foi a primeira mulher a assumir o cargo ao longo dos 42 anos de existência da unidade.



Desafios



Neste período em que permaneceu à frente do Batalhão, Patrícia Murussi teve grandes desafios e o principal deles era enfrentar a crescente onda de violência na cidade com um efetivo limitado e precariedade de recursos estruturais.



Revolta Popular



Em julho do ano passado, Patrícia Murussi enfrentou a revolta popular com a morte do gerente de uma loja de eletrodomésticos durante um assalto que rendeu uma onda de protestos em que a população pediu inclusive a volta do Tenente Coronel Silva Neto, seu antecessor, que deixou o comando com uma imagem positiva de enfrentamento direto aos criminosos em Araguaína.



Na época, o deputado federal César Halum cobrou do Governo do Estado a troca do comando em Araguaína mas recebeu como resposta a negativa do Comando Geral e a postura de defesa de oficiais a favor de Murussi, declarando como oportunistas os que tentavam “derrubar” a comandante de sua posição. Segundo eles, a dirigente desempenhava de forma “brilhante” e “incansável” trabalho para a sociedade Araguainense não havendo razão para sua substituição.



A troca de comando está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (17) na sede do 2º Batalhão em Araguaína.



Perfil do Novo Comandante



O novo comandante Tenente Coronel João Márcio Costa Miranda tem 37 anos, nasceu em Carolina (MA), mas em seguida foi morar em Goiatins (TO. Ingressou na Polícia Militar do Estado do Tocantins, mediante concurso público em 1998, na graduação de aluno oficial. Concluiu o curso em 2001 na Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em 2012 foi promovido a 1º tenente. Em 2006 alcançou o posto de capitão. Já em 2010 foi promovido a major, sempre pelo critério de merecimento.



Foto: Secom

Possui vários cursos de aperfeiçoamento, entre eles: Bacharel em Segurança Pública, Instrutor do Proerd, Controle de Distúrbios Civis, Estágio de Policiamento Montado, Especialista em Segurança Pública e Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária.



Miranda já exerceu funções de chefias de seções e comando de companhias e pelotões no 2º BPM; comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar em Araguatins; comandante da 1º Companhia do 1º BPM, em Palmas; sub-comandante da Academia de Polícia Militar Tiradentes, em Palmas, e mais recentemente o comando da 5ª CIPM em Tocantinópolis.