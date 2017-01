Prefeitura abre processo seletivo para orientadores na área de saúde

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de preceptores e formação de banco de tutores do Plano Integrado de Residências em Saúde (PIRS). O processo é conduzido pela comissão de seleção da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP Palmas). As inscrições poderão ser realizadas no período de 16 a 29 de janeiro de 2017, pelo link http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=29707.



Ao todo são disponibilizadas seis vagas imediatas para profissionais de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia. E mais oito vagas para cadastro reserva nas áreas de Enfermagem, Medicina, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Os requisitos para seleção podem ser conferidos no Edital .



Já os candidatos para o banco de tutores serão convocados de acordo com a classificação e conforme necessidade relacionada à categoria profissional e área de conhecimento.



As etapas do processo seletivo e o resultado final poderão ser conferidos na página da FESP Palmas no link: http://fesp.palmas.to.gov.br



Cronograma do processo seletivo:



16 a 29/01/2017 - Período de inscrição no processo seletivo

31/01 e 01/02/2017 - Entrega de documentos para efetivação da inscrição

02/02/2017 - Homologação das inscrições

06 e 07/02/2017 - Realização das entrevistas

08 e 09/02/2017 - Análise Curricular

10/02/2017 - Resultado provisório

11 e 12/02/2017 - Interposição de recursos

14/02/2017 - Resultado Final