Avião faz pouso não programado após passageiro passar mal

Um avião que saiu de Guarulhos (SP) com destino a Teresina (PI) precisou fazer um pouso não programado no aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues em Palmas após um passageiro se sentir mal. O caso foi confirmado pela companhia aérea Gol e aconteceu na noite deste sábado (28). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que o paciente, de nome não informado, teve início de infarto.



A assessoria de imprensa da companhia informou que o pouso foi feito em Palmas para que o passageiro recebesse atendimento médico imediato.



Após a aterrissagem, uma equipe do Samu, que aguardava no local, fez o atendimento e levou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento Sul e depois para o Hospital Geral de Palmas (HG).



O voo seguiu normalmente para Teresina. A companhia informou que o paciente teve alta e que está prestando toda a assistência a ele.



Fonte: G1/TO