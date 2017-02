Homem leva mais de R$ 10 mil em multa após postar foto de pescado

Denúncias feitas por meio de redes sociais ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) levou a equipe de fiscalização do órgão a autuar, no sábado, 27, um infrator que praticava atividades ilegais no lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, nas imediações do município de Lajeado. O pescador foi encontrado depois que postou fotos dos peixes em uma rede social.



O infrator pescava no período da piracema, que no Estado foi fixado pelo Naturatins por meio da Portaria nº 376/16, que determina a suspensão da pesca durante o período que compreende entre 1/11/2016 a 28/02/2017. A multa aplicada foi no valor de R$ 10.700.



Para se chegar ao infrator, à equipe de fiscalização do Naturatins realizou levantamento que culminou com uma investigação, que teve o apoio da Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Segundo a Diretora de Proteção e Qualidade Ambiental do Naturatins, Carol Bueto, a fiscalização buscou apoio do Ibama, porque o órgão já tem uma experiência relativa a autuação via imagens. A gestora destaca que até chegar à localização do infrator e entregar o auto de infração com a multa, foi necessário contar com o apoio importante destes órgãos parceiros.



“O Naturatins está atuando por meio de denúncias, levantamento, planejamento e do trabalho de investigação. Hoje o nosso foco é baseado na organização e na questão da investigação”, frisou.



Linha Verde



Vale ressaltar que as denúncias podem ser feitas por meio da Linha Verde 0800 63 11 55. O atendimento é realizado durante toda a semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, nos horários de 7h30 às 19 horas.



Fonte: Ascom Naturatins