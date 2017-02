Paciente que se casou em hospital morre seis dias depois da cerimônia

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas) encaminhou nota à imprensa lamentando o falecimento do mecânico Arion Rodrigues, (40 anos), que casou no último sábado, 11, com Maria da Penha do Santos, (50 anos) no Hospital Geral de Palmas (HGP).



Arion estava há um ano e nove meses na UCI do Hospital Geral de Palmas. No sábado, o Governo do Tocantins e alguns voluntários da Casa de Apoio realizaram a união do casal a pedido de Arion.



Na nota a Setas destacou que "A união do casal mostrou a todos, a essência do amor verdadeiro. Neste momento de extrema dor e tristeza, estendemos os sentimos aos familiares e amigos do casal, em especial à filha Ana Caroline, rogando a Deus, a proteção divina".



Entenda



Dois pacientes do Hospital Geral de Palmas (HGP) decidiram se casar dentro da unidade na tarde deste sábado (11). Arion Rodrigues do Nascimento, de 40 anos, está internado na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) há um ano e nove meses. Ele ficou tetraplégico e respira com ajuda de aparelhos, após sofrer um acidente. Maria da Penha dos Santos, 50 anos, trata no local, há 20 anos, um câncer de pele. Os dois estão juntos há 12 anos e têm uma filha de 11 anos, que foi dama de honra na cerimônia.



A decisão de realizar o casamento ocorreu depois que Nascimento teve um sonho, no qual Deus teria dito que ele morreria em breve, mas antes deveria se casar.



"Ele teve o sonho no início da semana e comunicou aos funcionários que se organizaram para fazer tudo o mais rápido possível, pois o quadro dele é gravíssimo. A qualquer momento ele pode morrer por uma parada cardíaca ou por falência dos órgãos. Além disso, o quadro depressivo dele se agravou após a sonho", conta a Maria.



De acordo a diretora da Casa de Apoio Vera Lúcia, que acolhe pacientes e familiares do hospital, Alessandra Pereira de Lima, a união também seria realizada no civil, mas em função do agravamento do estado de saúde de Nascimento, só haverá celebração religiosa. "Os tramites para o casamento civil ainda iriam demorar 15 dias e ele preferiu não esperar."



Maria conta que recebeu a proposta com um misto de sentimentos. "Senti medo, fiquei preocupada, mas também feliz. Nós sempre tivemos o sonho de casar de uma maneira convencional, como todo mundo, mas Deus não quis assim", diz.

O casamento foi realizada na capela do HGP. Por causa da gravidade do paciente uma equipe com médico, enfermeiro e fisioterapeuta acompanhou tudo. Durante a cerimônia, os profissionais usaram uma técnica de respiração mecânica e manual, já que não havia como levar o equipamento usado pelo paciente até a capela.



O casamento foi organizado pela equipe do UCI em parceria com a Casa de Apoio. O casal ganhou um ensaio fotográfico profissional e vestido de noiva de uma estilista de Palmas.



UCI

A unidade é intensiva, onde ficam pacientes em estado grave. Nesse caso, pessoas que vivem no hospital há anos. A equipe multidisciplinar da UCI realiza ações com esses pacientes. Uma delas foi relaizada em janeiro desse ano, quando a dupla sertaneja Henrique e Juliano foi até o local cantar para pacientes.



No começo de 2016, a equipe também levou um idoso de 60 anos para um passeio no parque Cesamar, após dois anos internado no HGP.



(Com informações do G1 Tocantins)