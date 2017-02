Prefeito diz que município está em crise e propõe redução do próprio salário

O Prefeito Municipal de Araguanã, após conhecimento da real situação do Município, propôs a Câmara Municipal projeto de Lei em que reduz 20% dos seus subsídios.



O prefeito Fernando Luiz dos Santos, informou aos vereadores durante a sessão dessa quarta- feira (16), que o Município encontra-se com uma dívida gigantesca com os órgãos públicos federais.



Na oportunidade, ele citou o valor da dívida junto à Previdência Social, que se aproxima dos R$ 3 milhões de reais. Além de R$ 533 mil reais de FGTS.



O gestor explicou que ambas as dívidas terão que ser parceladas e em consequência disso deve aumentar ainda mais as despesas do município.

Segundo o prefeito, por ser pequeno e possuir poucas opções de arrecadação própria, o município terá sua receita comprometida se não conter gastos e acredita que a

iniciativa deve começar do próprio gestor.



Durante a sessão, o gestor falou também aos vereadores e população que desenvolverá projetos e buscará parcerias para melhorar a vida dos cidadãos de Araguanã.