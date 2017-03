Diagnosticado com tumor, Amastha se afasta da gestão para tratamento

O prefeito Carlos Amastha se afasta da gestão municipal para passar por tratamento médico. Cinthia Ribeiro estará a partir de hoje (01), no comando da prefeitura.O anúncio foi feito pelo próprio prefeito nas redes sociais:

Ainda nas redes sociais Carlos Amastha explicou que tem uma hérnia inguinal além e um tumor benigno no intestino e em tom de humor encarou seu afastamento da função de gestor: “Cintia assume as responsabilidades..Tentarei,prometo,ficar mais afastado possível Rsrsrs.Vamos cuidar da máquina.Confio em Deus e na ciência”Amastha também comemorou o sucesso do “Palmas Capital da Fé” que levou milhares de pessoas a prestigiar o evento: