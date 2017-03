Seceto se reúne com representantes do Mateus para tratar sobre demissões

Para o Sindicato dos Comerciários - Seceto o encerramento das atividades do Hipermercado Mateus foi uma surpresa para todos e principalmente aos trabalhadores que foram pegos de surpresa, a nossa preocupação é com os trabalhadores, pais de famílias, que ficaram desempregados, o fechamento do hipermercado causará diversos impactos negativos na vida econômica da cidade.



A presidente do Seceto, Adaneijela Dourado, reuniu com representantes do Hipermercado, para tratar da situação dos empregados, a empresa informou que os trabalhadores receberão todos os direitos trabalhistas dentro dos prazos legais”.



O Seceto reafirma a sua preocupação com os 300 trabalhadores demitidos, e prestará toda assistência necessária assegurando seus direitos trabalhistas.



Fonte: Assessoria