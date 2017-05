Comarca de Colmeia abre processo seletivo para Assessor Jurídico

A Comarca de Colméia iniciou, na sexta-feira (19), o processo de seleção de candidatos para o cargo de Assessor Jurídico de 1º Instância. Os interessados têm até o dia 28 deste mês para garantir participação.



A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 6.506,29 + benefícios. Entre as atribuições, o servidor que ocupar o cargo deverá realizar atividades como: recebimento e análise de petições e processos, pesquisa de jurisprudência e legislação, emissão de informações em procedimentos judiciais e administrativos, além da manutenção de sistemas eletrônicos como e-Proc e SEI.



Processo de Seleção



A seleção será composta por quatro etapas:



De 22 a 28 de maio os interessados deverão mandar o currículo para o e-mail (df-colmeia@tjto.jus.br). Vale lembrar que os candidatos precisam ter no mínimo um ano de formação no curso de Direito e experiência de trabalho comprovada.



A 2ª etapa da seleção consistirá em uma entrevista por telefone com os candidatos selecionados na 1ª etapa. Na 3ª fase da seleção será feita uma prova escrita.



Já na 4º e última fase os selecionados passarão por uma entrevista presencial com o diretor do Foro.



O resultado final da seleção será divulgado até o dia 12 de junho, e para mais informações, o telefone é o (63) 3457-1361.



Fonte: TJ/TO