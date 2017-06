Juíza cancela leilão de frangos que estão penhorados na justiça

Após anunciar um leilão de dois frangos no valor de R$ 65, a juíza Maria Celma Louzeiro Tiago de Gurupi, sul do Tocantins, voltou atrás. O evento seria realizado no dia 25 de julho, no fórum da comarca da cidade. Mas nesta terça-feira (20) ela decidiu cancelar o leilão. No documento, ela explica que a decisão foi tomada por causa da dificuldade em vender os animais.



O edital que informava o leilão foi publicado no Diário da Justiça, no mês de maio. Os bens leilados seriam dois frangos de cor preta e com penas vermelhas no pescoço. Os animais foram penhorados para o pagamento de uma dívida.



No documento, a juíza argumenta que por causa do baixo valor dos frangos e também com o receio de que o evento não se realizasse, ela havia decidido cancelar o edital do leilão.

O Tribunal de Justiça já havia anunciado um primeiro leilão em abril deste ano, mas não foi realizado. O motivo não foi informado.



Os frangos foram dados como garantia do pagamento de uma dívida que venceu no ano de 2013. Apesar de o leilão ter sido cancelado, o bem continua penhorado "por ser o único bem da executada encontrado pelo oficial de justiça", informou a juíza.



