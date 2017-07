Mulher morre enquanto assistia sessão de cinema em shopping

Uma mulher de 49 anos morreu na tarde desta quarta-feira (05),em um cinema em Palmas durante uma sessão do filme "Meu MAlvado Favorito 3".



Segundo testemunhas, a mulher identificada como Maria Dilma de Araújo Martins, estava com a família no local quando começou a passar mal. Um médico e um bombeiro da brigada de incêndio que tabém assistiam a sesssão, auxiliaram no socorro momento. Orientada pelo médico, uma filha da mulher ainda tentou ajudar a mãe fazendo respiração boca a boca mas ela não resistiu e morreu vítima de mau súbito.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas quando a equipe chegou no local a mulher já havia morrido. Após o caso, o cinema foi fechado e as sessões estão suspensas.



O incidente aconteceu em uma das salas Cinemark, no Shopping Capim Dourado, no centro da cidade.



Maria Dilma era servidora pública e trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Associação Tocantinense de Municípios (ATM), que em nota lamentou a morte da colaboradora que trabalhava desde 2009 na instituição. “Natutal de Tocantinópolis, Dilma era mãe e avó carinhosa, além de servidora polivalente, sempre alegre e divertida em seus afazeres...Rogamos a Deus que interceda pela família neste momento de profunda tristeza”, diz a nota.



Confira a nota na íntegra:



Nota de Pesar



Falece Maria Dilma, colaboradora da ATM



Jairo Soares Mariano

Presidente