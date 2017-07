Inscrições para Centro de Idiomas da UFT encerram na quinta

As inscrições para os interessados em participar de cursos intensivos do Centro de Idiomas da Universidade Federal do Tocantins (UFT), no Câmpus de Palmas, estão abertas até esta quinta-feira, 13 de julho. Os cursos intensivos se diferenciam pelo aperfeiçoamento do aprendizado em um curto período de tempo. São oferecidos os cursos de Inglês, em nível Intro I e II, Francês, Alemão e Italiano, em nível Básico I.



Os cursos são destinados a comunidade acadêmica e externa. Os interessados deverão fazer as inscrições diretamente na Coordenação do Centro de Idiomas, localizado no Bloco II, sala 14, no horário das 8h às 18h, apresentando cópias do RG, CPF, e comprovante de matrícula ou declaração de servidores (ou contracheque), caso tenham vínculo com a universidade. Para alunos estagiários dentro da UFT, a cópia do contrato de estágio serve também como comprovante.



Os valores variam de R$ 395 a R$ 595. O preço dos cursos é igual, mas o valor a ser pago por cada pessoa se diferencia, pois a comunidade acadêmica será beneficiada com desconto. Importante lembrar que o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) também deve ser levado durante a inscrição. O início das aulas está previsto para o dia 17 de julho e tem duração de 3 a 4 semanas. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino, vespertino ou noturno, conforme horário a ser divulgado pelo Centro de Idiomas.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8189 ou pelo email centrodeidiomas@uft.edu.br.



Fonte: Ascom UFT