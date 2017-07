Prefeitura de São Geraldo do Araguaia abre concurso público

A prefeitura de São Geraldo do Araguaia (PA) está com inscrições abertas a partir de hoje (13), para concurso público que oferece 321 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de formação: Fundamental, Médio e Superior.



Os profissionais vão desempenhar atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho e farão jus à remuneração mensal que varia entre R$ 937,00 a R$ 2.583,70.

Interessados devem se inscrever até o dia 24 de julho de 2017, via internet, pelo site www.icap-to.com.br. A taxa de participação varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.



A seleção dos candidatos será por meio de Prova Objetiva, prevista para ser aplicada no dia 6 de agosto de 2017, em local e horário a ser divulgados posteriormente.



Confira abaixo as vagas disponíveis conforme os níveis de formação:



• Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais (79); Auxiliar de Serviços Gerais - Conservação de Cemitério (2); Auxiliar de Serviços Gerais - Encanador (2); Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana (39); Auxiliar de Serviços Gerais - Obras (4); Eletricista (1); Mecânico (2); Motorista (3); Operador de Máquinas Pesadas (1); Recepcionista (3) e Vigia (34).



• Nível Médio: Agente Comunitário de Saúde (7); Agente de Controle de Endemias (10); Agente de Controle de Vigilância em Epidemiologia (1); Agente de Controle de Zoonoses (3); Assistente Administrativo (22); Auxiliar Administrativo (4); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar de Professor (7); Cuidador Social (2); Entrevistador/Digitador (1); Mestre de Obras (1); Oficineiro - Capoeira (1); Oficineiro - Jiu Jitsu (1); Oficineiro de Artes - Artesanato Com Madeira (1); Orientador Social (11); Técnico em Enfermagem (13); Técnico em Higiene Bucal (4) e Técnico em Raio - X (1).



• Nível Superior: Arquiteto (1); Assistente Social (3); Biomédico (1); Enfermeiro (14); Farmacêutico/Bioquímico (2); Fisioterapeuta (3); Nutricionista (1); Odontólogo (6); Professor de Ciências Biológicas (3); Professor de Espanhol (3); Professor de Língua Inglesa (2); Professor de Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Professor de Pedagogia (13) e Psicólogo (2).



O prazo de validade deste Processo Seletivo é de um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.