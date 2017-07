Empresário morre depois de sofrer descarga elétrica em chácara

Um empresário no ramo de transporte público que faz linha entre as cidades de Babaçulândia e Araguaína, morreu na manhã desta quinta-feira (13), depois de sofrer uma descarga elétrica.



Segundo informações preliminares, Edson Carlos Alves da Rocha, mas conhecido como “Edson da Van” estava em sua chácara que fica no município de Babaçulândia, quando foi eletrocutado ao manusear uma bomba d’água.



De acordo com relatos, o empresário preparava a chácara para receber um encontro de Família, ele estava com um amigo matando gado que seria consumido na festa, quando Edson teria saído para verificar o equipamento. O amigo estranhou a demora de Edson e foi até o local onde e encontrou já desacordado.



O empresário foi socorrido mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. O corpo de Edson foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína.



(com informações de Elder Silva)