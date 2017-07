Concurso Público da Procuradoria de Gurupi acontece em agosto

A Prefeitura de Gurupi realiza concurso para provimento de cargos na Procuradoria Geral no dia 27 de agosto e na pasta da Educação no dia 2 de setembro. As datas foram definidas pelo Decreto 706 de 2017, assinado nesta quinta-feira, 20, pelo prefeito Laurez Moreira.



As datas foram definidas após adequações da Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e pela Comissão de Realização do Concurso Público da Prefeitura de Gurupi. Os locais de prova serão divulgados no dia 11 de agosto, no caso da Procuradoria de Gurupi; e no dia 18 do mesmo mês, para a Educação.



Confira o cronograma clicando aqui.



“Para os concursos da Saúde e do Quadro Geral, vamos anunciar em breve, o cronograma de novas inscrições, publicação de locais e realização de provas. Esses certames estão sendo ajustados através da Copese e pela Comissão de Realização do Concurso Público da Prefeitura de Gurupi”, acrescentou Laurez Moreira.