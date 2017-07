Incêndio na rural se aproxima da cidade e preocupa moradores

Moradores de Muricilândia, a cerca de 65 km de Araguaína estão preocupados com um incêndio que começou em uma fazenda na zona rural há cerca de 2 km do município e que tem provocado bastante fumaça na cidade.



De acordo com as primeiras informações, o fogo teria começado no pasto da fazenda na manhã de hoje (28) e possivelmente iniciado por um curto circuito na rede elétrica que passa por dentro da propriedade.



A fuligem e fumaça decorrente das chamas tem prejudicado os moradores. De acordo com o professor João Batista, que mora na cidade por conta da situação muitas pessoas entre crianças e adultos estariam passando mal e procurando o posto de saúde para atendimento.



Mas outra situação está preocupando a população: é que a unidade de saúde fica no limite da zona rural e por conta do incêndio o local teve que ser evacuado às pressas devido a aproximação das chamas e fumaça: “O vento tá muito forte e a fumaça tomou conta da cidade”(sic), disse o professor que encaminhou um vídeo para nossa redação mostrando a situação.

Como na cidade não tem brigadistas, as ações de combate às chamas estão sendo feitas inicialmente pela própria população. O Corpo de Bombeiros de Araguaína foi acionado para conter o incêndio. Duas guarnições estão deslocando para Muricilândia, para auxiliar a comunidade.

O prefeito da cidade, Alessandro Borges, acompanha as ações de combate às chamas.