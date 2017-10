Hospital Regional realiza mutirão de cirurgias ortopédicas

Durante o mutirão de cirurgias ortopédicas realizado nesta segunda, 16, no Hospital Regional de Augustinópolis, foram realizados 23 procedimentos entre fratura de fêmur, fratura de úmero, fratura tornozelo, fratura tíbia e fraturas de antebraço a pacientes internos e externos.



Segundo a diretora do Hospital, Cristiane Costa Uchoa, o objetivo do mutirão é proporcionar atendimento em um curto período e liberar os leitos de ortopedia da unidade. “Assim, evitamos a residência de pacientes na unidade e mantemos o hospital com leitos disponíveis para atender os pacientes de contra referência de Araguaína”.



Ainda de acordo com a diretora, a ortopedia é a especialidade que possui o maior número de demandas no hospital e a entrada de pacientes vítimas de acidentes automobilísticos e quedas de animais é cada vez maior. “Além de ajudar a dar vazão aos leitos, conseguimos agilizar o atendimento em mutirão, este é o segundo em um ano atendendo aos 24 municípios próximos de Augustinópolis, dos quais somos referência”.



“O processo foi muito rápido. Fomos muito bem atendidos”, disse Silvanei Ribeiro Moura, acompanhante de M.G.M, de 14 anos, que foi um dos atendidos durante o mutirão de cirurgia ortopédica.



Para o secretário de Estado da saúde, Marcos Musafir, “este é mais um dos avanços que a gestãodá no sentido de prestar um serviço humanizado e digno à população tocantinense, reduzindo filas e promovendo o fim do sofrimento dos nossos pacientes”.



Equipe



Compuseram o mutirão, a equipe de ortopedia do Hospital Regional de Augustinópolis (os médicos Rômulo Bezerra da Cruz, Paulo Roberto de Oliveira Alves, Felipe Martins Vicente),o buço-maxilo Jailson Marques, a anestesista Ana Ignês Lacerda de Andrade Vasconcelos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, maqueiros e equipe do administrativos.