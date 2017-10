Fornecedor suspende entrega de alimentos e cobra R$ 18 mil da prefeitura

Crianças da rede municipal de Ensino de Muricilândia, Norte do Tocantins, podem ficar sem merenda escolar nos próximos dias, isso porque segundo denúncia encaminhada ao Portal O Norte, a empresa contratada para o fornecimentos de alimentos às unidades suspendeu a entrega dos produtos ao município devido a atrasos no pagamento.



Ao Portal O Norte, o empresário Anderson Costa, relatou que sua empresa foi contratada no início do ano para fornecer alimentos às escolas, no entanto, a prefeitura estaria com um débito de R$ 18 mil reais em aberto e por isso decidiu suspender a entrega dos produtos: “Temos várias despesas e não dá pra continuar assim, temos que receber”, observou.



A Apae de Muricilândia é uma das unidades que estaria prejudicada com a situação. Segundo denúncia, alguns alimentos básicos incluindo carnes, estariam escassos na unidade.



Fechada por oito meses e reaberta em agosto deste ano com o apoio da Defensoria Pública, a Apae no município tem passado por sérias dificuldades para se manter aberta e atende cerca de 26 alunos que dependem da educação especial.



Apesar de não ser responsabilidade do município, a prefeitura é a principal parceira da Apae e assumiu o custeio de despesas do órgão incluindo a merenda escolar.



O Portal O Norte falou por telefone com o prefeito Alessandro Borges. Sobre a insuficiência de merenda escolar na Apae e o gestor negou a denúncia afirmando que foi pessoalmente na unidade para conferir a situação e garantiu que não está faltando nenhum alimento na Apae e tratou a questão como "perseguição política de adversários".



O prefeito não comentou sobre o débito que estaria sendo cobrado pelo fornecedor de produtos alimentícios contratado pelo município.