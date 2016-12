Polícia Civil cumpre mandados judiciais e prisões em flagrante no interior

Uma operação da Polícia Civil do Tocantins, realizada na manhã desta quinta-feira, 22, resultou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Arapoema, Pau D’Arco e Bandeirantes do Tocantins. A ação aconteceu simultaneamente nas três cidades, envolvendo mais de 40 policiais civis e militares.



Segundo o delegado de Arapoema, Ronie Augusto, o resultado foi altamente positivo. “Foram apreendidas diversas armas de fogo, munições, luneta, drogas, dinheiro, objetos de origem aparentemente ilícita e galos utilizados em rinhas. Além disso, realizamos autos de flagrante dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental”, afirmou.



Para esta operação, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) enviou parte do efetivo de palmas. As ações foram comandadas pelos delegados Ronie Augusto Rodrigues Esteves, da Delegacia de Polícia de Arapoema e Marco Aurélio Barbosa Lima, da Delegacia de Polícia de Pedro Afonso.



O reforço contou com as equipes do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), Delegacia de Meio Ambiente (Dema) e da Polícia Militar (PM).



Fonte: Ascom PM