Polícia Militar recupera quatro veículos nas últimas 24 horas

Nesta quinta-feira, 22, policiais militares do 2º BPM recuperaram mais quatro veículos com ocorrência de furto ou roubo, apreenderam uma arma de fogo, droga e detiveram quatro suspeitos.



Um automóvel Chevrolet modelo Corsa de cor preta, com restrição de furto/roubo foi localizado pela PM na Avenida Filadélfia próximo a Jacuba logo no inicio da manhã, por volta das 7h30. Por volta das 20h30, a Força Tática Motos em patrulhamento no setor Araguaína Sul, se deparou com dois indivíduos em uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, os quais ao avistarem a equipe empreenderam fuga em alta velocidade, porém a guarnição conseguiu efetuar a abordagem no setor Coimbra e após consulta via sistema, constatou-se que havia registro de furto/roubo.



Com eles também foi encontrada uma porção de maconha, sendo ambos conduzidos à Central de Flagrante para as providências legais. Outra moto foi localizada minutos após o roubo. A vítima acionou a Polícia Militar que rapidamente iniciou o patrulhamento conseguindo recuperar a motoneta Honda Fan na BR 153, próximo a Vila Azul. O veículo foi abandonado e os autores fugiram do local.



Receptação e porte ilegal de arma de fogo



Dois indivíduos, 17 e 19 anos, foram detidos na tarde desta quinta-feira, 22, em posse de uma moto roubada e um revólver calibre 38 com quatro munições. A ação ocorreu no setor Palmas, quando durante o patrulhamento de rotina a equipe policial deparou com ambos envolvidos transitando na motocicleta em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura empreenderam fuga, no entanto, foi feita a abordagem, momento em que um deles tentou fugir correndo pelo quintal de uma residência, mas logo foi contido pelos policiais. Com ele localizaram a referida arma de fogo, com a marca e numeração raspadas e, em seguida, constataram que a moto estava com numeração da placa adulterada e havia sido roubada na manhã do mesmo dia. Os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil, onde foram reconhecidos por algumas vítimas de roubo.



Fonte: Ascom PM