Mulher morre e homem fica ferido após acidente entre caminhões

Uma mulher, de 22 anos, morreu e um homem, 25, ficou ferido após um acidente envolvendo dois caminhões, na TO-164 em Araguaína, norte do Tocantins. A batida foi registrada nesta quinta-feira (22).



O motorista de um caminhão disse à Polícia Militar que dirigia pela rodovia quando outro caminhão bateu na parte traseira do veículo. O condutor e uma passageira ficaram presos nas ferragens. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Araguaína.



A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Já o motorista sofreu escoriações e foi internado na unidade. O condutor do caminhão que seguia na frente não teve ferimentos.



