Polícia Militar frusta roubo a agência dos Correios em Aguiarnópolis

Policiais militares efetuaram, na tarde dessa quinta-feira, 22, a prisão de dois homens, ambos de 25 anos, em flagrante delito, durante assalto a uma agência dos Correios no município de Aguiarnópolis.



Segundo testemunhas, os autores entraram na agência em posse de revólveres, quando um dos autores abordou três vítimas na fila de atendimento, roubando aparelhos celulares, carteiras de documentos e a quantia de R$ 883 em dinheiro, enquanto o segundo autor teria obrigado o funcionário da agência a levá-lo ao cofre.



A Polícia Militar foi acionada e, imediatamente, adentrou na agência, situada no centro da cidade, onde os autores foram rendidos. Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, nove munições, quatro aparelhos celulares, carteiras com documentos das vítimas e a quantia de RS 1.732 em dinheiro e RS 124,25 em moedas.



Os autores, as armas e os objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia para os devidos trâmites legais.



Fonte: Ascom PM