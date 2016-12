Grupo é preso por envolvimento em sequestro de gerente de supermercado

Da Redação

Um homem e três mulheres foram presos suspeitos e outras três pessoas estão na mira da polícia, suspeitas de envolvimento na tentativa de latrocínio que teve como vítima, o gerente de uma rede de supermercados de Araguaína. O crime aconteceu há pouco mais de dois meses.



A investigação que apura o caso é comandada pelo delegado Rerisson Macedo, que junto com sua equipe de agentes realizou na tarde desta sexta-feira (23), a prisão de Francimar de Sousa Araújo (18). Segundo o delegado, o jovem foi o autor dos dois disparos que atingiu a cabeça do gerente, Francenildo Pereira de Sousa. A polícia acredita que os criminosos abandonaram o homem pensando que ele estava morto.



Logo depois de descoberto o crime, a polícia deu início às investigações. Um dia após o episódio, os autores já começaram a deixar pistas, utilizando o celular e o cartão bancário de Francenildo, inclusive par comprar várias bebidas em uma adega.



Das sete pessoas que estariam envolvidas na tentativa de latrocínio, quatro já estão presas e devem permanecer detidas até a conclusão do inquérito policial. Além de Francimar, estão à disposição da Justiça: Taynar Carvalho Alencar (21 anos), Clediane Gomes da Silva e Luciana Oliveira Miranda (29 anos).



(Reprodução Portal O Norte)

Segundo a polícia, Cleidiane mais conhecida como “Sol” foi presa no último dia 15 em Imperatriz (MA). Ela foi flagrada por câmeras de segurança de um supermercado que registraram o momento em que fazia compras com o cartão da vítima.



No dia seguinte, foi a vez da polícia prender Taynar, namorada de Francimar. Segundo as investigações, a jovem teria orquestrado toda a ação criminosa.



A outra mulher presa foi Luciana Oliveira, ela responde pelo crime de receptação, já que estava utilizando o celular do gerente assaltado. O Delegado Rerisson Macedo afirma que as diligências continuam para capturar todos os envolvidos no crime.



Entenda o Caso



Francenildo de Sousa foi alvo dos criminosos no dia 16 de outubro. Depois de ser baleado, ele foi abandonado em um matagal na região de Caju Manso, que fica na zona rural de Araguaína. Mesmo ferido, o gerente conseguiu se arrastar até uma estrada vicinal para pedir ajuda. Socorrido, Francenildo ficou por um tempo em coma induzido e perdeu a visão de um dos olhos.



(Montagem: Portal O Norte)

O carro da vítima, um Golf de cor vermelha, foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal que fica próxima a um curtume em Wanderlândia. O veículo apresentava várias marcas de sangue e tiro.