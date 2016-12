Casal de assaltantes é morto a tiros depois depois de roubar lanchonete

Da Redação

Uma tentativa de assalto frustrada terminou em morte para um casal de assaltantes em Araguaína. O jovem e a garota foram baleados depois de invadir e roubar várias pessoas em uma lanchonete da cidade.



O caso aconteceu por volta das 21h15 desse domingo (25). Quando o casal chegou em um estabelecimento que fica na Rua 1 do Conjunto Patrocínio, paralela à Avenida Filadélfia. A dupla armada rendeu os clientes e funcionários do local. Segundo testemunhas, enquanto a mulher recolhia os pertences das vítimas e dinheiro do caixa, o rapaz ameaçava violentamente as pessoas que estavam na lanchonete.



Assim que efetuaram o assalto, os dois montaram em uma moto para fugir, no entanto foram surpreendidos por uma terceira pessoa não identificada que efetuou vários disparos contra os dois. O jovem identificado como Romário Alves da Silva, foi atingido por quatro tiros e morreu na hora. Já a garota, Chirly Araújo (18 anos), levou um tiro na cabeça e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi levada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu ao ferimento e morreu minutos depois.



Segundo a Polícia Militar, a moto Honda Bros utilizada pela dupla criminosa, havia sido roubada no mesmo dia em uma residência no setor Morada do Sol II.



Com o casal, a PM encontrou vários pertences foram subtraídos das vítimas entre eles joias, celulares, dinheiro, carteiras, bolsas, relógios, documentos pessoais e chaves de veículos diversos. Todos os objetos encontrados no local foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil.