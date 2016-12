Tio é preso por estuprar bebê de 9 meses durante festa de Natal

Da Redação

Um jovem de 20 anos foi preso por estuprar a própria sobrinha de apenas 9 meses de idade. O crime aconteceu na madrugada desse domingo (25), durante uma confraternização de Natal em família na Rua 7 do setor Coimbra, em Araguaína.



Segundo o delegado Sandro Dias, o autor identificado como Rafael Pereira Ferreira (20 anos), violentou a criança que estava deitada em um berço na residência.



A Polícia Militar foi acionada por volta de 00h35min e quando chegou ao local o rapaz já havia sido detido por populares. Segundo relato da mãe da vítima, o estuprador teria abusado do bebê utilizando os dedos. Testemunhas afirmam que Rafael estava com as mãos e nariz ensanguentados, mas que teria lavado antes da chegada da polícia.



A PM afirma que a região genitália do bebê, bem como a fralda que usava estavam sujas de sangue,



Preso em flagrante, Rafael que já tem passagem pela polícia por violência doméstica foi levado para a Delegacia de Plantão e autuado por estupro de vulnerável. Agora ele permanecerá preso à disposição da Justiça e sujeito a uma pena que varia de 8 a 15 anos de prisão.



A mãe e o bebê também estiveram na DP e depois dos procedimentos cabíveis, a criança foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).