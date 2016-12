Uma garota e um garoto são mortos a tiros em praça pública da capital

Três adolescentes foram alvejados em uma praça no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, os jovens, dois de 14 anos e um de 17, estavam sentados no local quando foram atingidos por vários disparos.



Ainda de acordo com a polícia, ao chegarem ao local, encontram os corpos caídos no chão. Uma menina de 14 anos foi atingida no tórax e no braço. Ela morreu no local. Um dos adolescente levou um tiro na boca e o outro, um tiro na cabeça.



Um deles está internado no Hospital Geral de Palmas em estado grave. O outro, de 14 anos, chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu. A polícia não soube informar se há alguma ligação com o tráfico de drogas, mas segue investigando. O local está isolado e já foi periciado.



Os corpos da menina e de um dos adolescentes foram levados para o Instituto Médico Legal, onde passarão por necropsia. O IML informou que os parentes ainda não fizeram o reconhecimento das vítimas.



Fonte: G1/TO