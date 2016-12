Motorista fica preso nas ferragens depois de caminhonete capotar

Da Redação

O motorista de uma caminhonete foi parar no Hospital depois do veículo capotar na TO-222, sentido Novo Horizonte a Araguaína.



O acidente aconteceu por volta das 16h35min e a vítima identificada como Diego Barbosa de Sousa Vilar (30 anos) ficou presa nas ferragens da L200 de cor branca de uso do IBGE.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e após abertura forçada da porta com ferramenta combinada, a equipe conseguiu resgatar o condutor que foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



(Divulgação Corpo de Bombeiros)

As causas do acidente não foram divulgadas.