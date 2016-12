Idoso é encontrado morto com golpes de enxada na casa de mulher suspeita de matar outro homem com os mesmos requintes

João Cardoso dos Santos, de 72 anos, foi assassinado a golpes de faca e enxada, em Gurupi, sul do Tocantins, nesta segunda-feira (26). O corpo foi encontrado na casa de uma mulher de 38 anos. No início deste mês, ela foi presa, juntamente com o filho, por suspeita de matar Arnaldo Ribeiro da Cruz, de 47 anos. Mas, dias depois, foi solta porque não havia vaga nos presídios femininos do estado.



No quintal da casa onde a vítima foi encontrada havia um buraco. A polícia acredita que ele tenha sido feito para enterrar o corpo do idoso.



Ele tinha perfurações na região da barriga e cortes na cabeça. No local, a polícia encontrou uma enxada com marcas de sangue.



Entenda



A mulher de 38 anos foi presa, juntamente com o filho, no dia 7 deste mês. Os dois são suspeitos de matar, também a golpes de enxada, Arnaldo Ribeiro da Cruz, de 47 anos.



No dia 16 ela foi solta porque não havia vaga nos presídios do Tocantins.



"Como a polícia não conseguiu uma vaga no presídio feminino no estado - temos três lugares que abrigam mulheres - a única solução que eu tive foi colocá-la em liberdade. Se o Poder Executivo cumprisse minimamente a Constituição nós teríamos um estabelecimento adequado no estado para abrigar essas pessoas do sexo feminino", disse o juiz Ademar Alves de Sousa Filho.



