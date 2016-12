Garoto é detido por populares ao tentar roubar mulher no meio da rua

Testemunhas disseram que uma garota que estava na companhia do menor, conseguiu fugir.

Da Redação

Um menor de 16 anos foi parar na delegacia depois de tentar roubar uma mulher em plena luz do dia na região comercial de Araguaína.



O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (27), quando o adolescente abordou uma mulher na Avenida Cônego João Lima esquina com a Sadoc Correia tentando obriga-la a entregar seu celular. A vítima se assustou e pediu por socorro. Neste momento, populares que perceberam a ação criminosa conseguiram deter o suspeito pelos braços até a chegada da Polícia Militar.



Segundo testemunhas, o menor estava em companhia de uma garota que conseguiu fugir do local. O adolescente foi levado para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.