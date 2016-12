Vídeo mostra momento em que ladrões invadem e assaltam loja de celulares

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o momento em que bandidos armados invadiram uma loja de celulares em Araguaína e roubaram clientes e funcionários do estabelecimento.



O crime aconteceu nessa quarta-feira 928), na Rua 2 de Julho, quando a dupla de ladrões armados entrou pela porta anunciando o assalto e ameaçando três pessoas que estavam no local, tomaram vários objetos e fugiram em seguida trancando a porta do estabelecimento.



Os assaltantes levaram dinheiro, celulares e outros pertences pessoais das vítimas.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.