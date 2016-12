Polícia prende no hospital, suspeito de envolvimento em latrocínio que vitimou professor do Senai; comparsa que atirou está foragido

Bruno foi baleado no último dia 16 quando estava em uma moto com a companheira Allana que também tinha envolvimento com crimes.

Da Redação

A Polícia Civil sob o comando do delegado Rerisson Macedo, prendeu na última quarta-feira (28), um dos suspeitos de envolvimento no assalto que terminou com a morte do professor Cleurismar Barbosa Sousa, mais conhecido como “Japa”. O crime aconteceu no dia 25 de novembro no setor Jardim Boa Sorte.



Bruno Souza Chagas (24 anos) estava internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA) desde o último dia 15 de dezembro, quando ele foi baleado enquanto conduzia uma motocicleta pela Avenida São Francisco no Araguaína Sul, tendo como garupa sua companheira Allina Gama, ela também foi atingida pelos disparos e morreu ainda no local e Bruno foi socorrido e levado para o hospital. O casal já tinha passagem pela polícia e a mulher era conhecida como “Loira do Crime”.



A polícia cumpriu o mandado de prisão contra Bruno dentro da unidade no dia em que ele recebeu alta médica e o suspeito foi encaminhado diretamente para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA).



De acordo com o delegado Rerisson Macedo, as informações que apontam os suspeitos do crime só foram divulgadas agora para não atrapalhar as investigações.



Ao Portal O Norte, o delegado informou que a polícia realizou um mandado de busca e apreensão na residência do casal onde foram encontrados pertences do professor vítima do latrocínio, entre eles, um cabo de notebook e uma aliança com o nome de sua esposa. Os agentes encontraram ainda o notebook e ainda uma moto de cor vermelha que era usada pelo casal na prática de assaltos pela cidade.



Objetos apreendidos na residência do casal.

Um outro suspeito de envolvimento no latrocínio continua foragido. Seu nome é Fernando Henrique Dias mas conhecido no mundo do crime como “Fernandinho Beira Mar”. Segundo o delegado, ele é apontado como o autor dos disparos de matou o professor “Japa”.



Fernando que está foragido, ao lado de Allina Gama a "Loira do Crime".

O delegado pede para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Fernando, entre em contato com a polícia para denunciar através do 190. “Vamos continuar as diligências até prender esse criminoso e seguir tentando fazer nossa parte, na promoção da sensação de segurança que o cidadão tanto clama e mostrando aos jovens que o crime não compensa”, pontuou.



O Latrocínio



Casado e com 37 anos, Cleurismar Barbosa de Sousa, mais conhecido como “Japa” era professor no Senai e foi morto na noite do dia 25 de novembro, quando foi surpreendido por criminosos armados que invadiram sua residência e anunciaram um assalto.



O professor foi baleado e sua esposa chegou a ser agredida pelos bandidos que fugiram do local levando pertences das vítimas.