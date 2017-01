Detentos serram celas e oito presos fogem de cadeia pública

Da Redação

Por volta das 2 horas da madrugada de domingo (1º), 8 presos fugiram da Cadeia Pública de Xambioá, região Norte do Estado.



Os presos fugitivos foram identificados como: Sávio Rodrigues de Souza, Fernando da Silva Souza, Igor Teixeira da Silva, Adão Souza dos Reis, Jeferson Souza Nascimento, Edson Fontenelli, Fabiano Soares de Lima e Paulo João Coelho.



Segundo informações, os presidiários fugiram depois de serrarem as grades das celas 01, 02 e 03. Eles escaparam pelo teto da área do banho de sol depois, saltando na frente da unidade.



Com capacidade para 12 detentos, a unidade mantinha 19 presidiários e no momento da fuga a segurança da cadeia estava sendo feita por dois servidores administrativos.



De acordo com a direção da unidade cinco detentos já foram capturados: Fabiano Soares de Lima foi capturado por agentes penitenciários e da Polícia Civil. Paulo João Coelho e Jeferson Souza Nascimento se entregaram espontaneamente assim como Igor Teixeira da Silva e Fernando da Silva Souza que compareceram à polícia na manhã desta segunda-feira (02).



A polícia continua as diligências na tentativa de localizar três foragidos, são eles: Sávio Rodrigues de Souza, Adão Souza dos Reis, e Edson Fontenelli.