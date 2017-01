Movido por vingança, homem invade hospital e executa paciente

Da Redação

Um homem foi preso depois de invadir hospital para matar um paciente esfaqueado que deu entrada na unidade e era o principal suspeito de assassinar o seu cunhado. O caso aconteceu na região Norte do Estado.



Entenda



Na madrugada desse domingo (1º), durante as comemorações da virada do ano na cidade de Araguanã, um homem identificado como Adão Costa dos Santos (39 anos), se envolveu em uma discussão e acabou sendo esfaqueado. Socorrida, a vítima foi conduzida às pressas para o Hospital de Xambioá e no trajeto comentou que o homem que o feriu se chamava Silvino.



A situação de Adão se agravou e ele precisou ser transferido para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu e morreu depois de dar entrada na unidade.



Inconformados com a morte de Adão e movidos pelo sentimento de vingança, parentes da vítima buscaram fazer justiça com as próprias mãos e localizaram o autor mencionado por Adão. Esfaqueado, Silvino Manoel dos Santos (28 anos), foi socorrido e encaminhado por uma ambulância para o hospital de Xambioá.



A Polícia Militar de Xambioá foi acionada e se deslocou até Araguanã. Quando os PMs chegaram à cidade a vítima já havia sido levada para o hospital. A polícia então informou à delegada plantonista em Araguaína sobre a localização de Silvino e retornou ao destacamento.



Posteriormente, a PM recebeu uma ligação do hospital de Xambioá informando que um indivíduo armado com uma faca invadiu a unidade e esfaqueou várias vezes o paciente Silvino dos Santos que não resistiu e morreu na hora.

De posse das características do autor desse último homicídio, a equipe de militares se deslocou pela TO-164 em direção à cidade de Araguanã e localizaram Pedro de Oliveira (39 anos), que é cunhado da primeira vítima, Adão dos Santos.



Com Pedro de Oliveira, a PM apreendeu uma faca suja de sangue e uma das orelhas que seria de Silvino dos Santos. O homem foi conduzido para a delegacia de plantão em Araguaína e confessou o assassinato.



Silvino dos Santos foi morto a facadas dentro do Hospital de Xambioá. (Fotos: Portal O Norte)

Indagado sobre o motivo que o levou a cometer tal crime, Pedro respondeu unicamente que teria sido por vingança.