Polícia prende homem e apreende adolescente suspeitos de roubo

A Polícia Militar na Capital prendeu nesta terça-feira, 03, um homem de 26 anos e apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeitos de participação no roubo a um pedestre na Quadra 204 Sul. A vítima relatou que foi abordado por um dos suspeitos que estava com uma arma de fogo.



Os policiais militares foram acionados e fizeram patrulhamento pela área, levantando informações de que o suspeito teria sido visto entrando em um veículo Fiat Strada, de cor cinza.



A PM realizou buscas e localizou o automóvel na Quadra 906 Sul. Os ocupantes do carro, ao perceberem a chegada dos militares tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados na Avenida NS-10, próximo a Quadra 706 Sul. Com os suspeitos foram encontrados um simulacro de arma de fogo tipo pistola e o celular da vítima, além de outro aparelho celular apreendido com o adolescente.



Os dois suspeitos foram colocados à disposição da Autoridade Policial, bem como o veículo e os objetos apreendidos.



Fonte: Ascom PM