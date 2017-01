Homem é preso por plantar maconha em uma propriedade rural

O homem foi levado à delegacia de Polícia Civil de Colinas, juntamente com a arma e as plantas apreendidas.

Nesta terça-feira, 03, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de plantar maconha em uma propriedade na zona rural de Presidente Kennedy e também por porte ilegal de arma de fogo. Após receber informações sobre o fato, os militares foram até o local e confirmaram as denúncias.



Foram encontradas 14 mudas de plantas semelhantes a maconha e também uma arma de fogo de fabricação caseira, cano curto, calibre 36, com duas munições intactas. O acusado alegou que o plantio seria para consumo próprio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colinas, juntamente com a arma e as plantas apreendidas.



Fonte: Ascom PM