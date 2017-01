Criminosos explodem caixa eletrônico dentro de prefeitura de Miracema

Criminosos explodiram um caixa eletrônico da prefeitura de Miracema do Tocantins, na região central do estado, na madrugada desta quinta-feira (5). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), eles jogaram objetos cortantes no asfalto para que os pneus das viaturas fossem perfurados e impedisse uma perseguição dos militares. Houve tiroteio e uma mulher foi atingida de raspão.



Ainda de acordo com os policiais, às 3h30 da manhã, os suspeitos iniciaram a ação. Houve tiroteio e uma mulher que mora próximo ao local do crime teria aberto a janela e foi atingida com um disparo de raspão. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Miracema onde foi atendida e liberada.



Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso. A polícia segue investigando o caso.



Fonte: G1