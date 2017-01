Polícia Militar recupera três veículos logo após terem sido roubados

Nesta quinta-feira, 05, três veículos foram recuperados pela Polícia Militar em Araguaína pouco tempo após terem sido roubados. Após a PM ser informada sobre um roubo em residência no setor Entroncamento, imediatamente as equipes de policiamento se mobilizaram realizando patrulhamento em busca dos autores.



Uma guarnição deparou com dois suspeitos transitando pelo setor Cidade Jardins, onde foi feito o acompanhamento policial no qual ambos os autores acabaram abandonando duas motos e fugiram pela mata às margens da via. As vítimas foram informadas e compareceram ao local reconhecendo suas motocicletas, sendo ambas devolvidas.



(Fotos: Portal O Norte)

Uma caminhonete Hilux de cor branca também foi recuperada por policiais militares logo após o crime. O proprietário informou à central da PM sobre o roubo ocorrido em uma fazenda na zona rural de Araguaína, sendo divulgadas as informações as equipes de policiamento urbano e as barreiras, foram realizadas buscas na cidade e nas estradas de rota de fuga, na qual uma equipe conseguiu localizar a caminhonete em uma estrada próximo ao Campus da UFT. O proprietário foi acionado e teve seu veículo restituído.



Fonte: Ascom PM