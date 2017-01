Homem é eletrocutado quando fazia trabalho de solda em Araguaína

Da Redação

Um homem foi eletrocutado na tarde desta terça-feira (10), durante uma forte chuva em Araguaína.



O incidente aconteceu na Rua 13 de Junho do setor Neblina. O homem fazia um trabalho de solda no local conhecido como antigo stockart e foi arremessado ao chão depois de sofrer uma descarga elétrica. Ventava e trovoava no momento do ocorrido.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital com ferimentos na cabeça.