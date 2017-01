Criança de 2 anos morre após ser atropelada por caminhão do pai

Uma criança de dois anos morreu atropelada quando o pai fazia uma manobra com um caminhão na tarde de ontem em uma chácara de em Campos Lindos, a 491 km de Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 13 horas.



A PM informou que uma testemunha contou que o pai da criança foi até uma oficina para pegar algumas chaves. Ele havia deixado o veículo suspenso por um "macaco". Quando retornou ao local percebeu que o caminhão não estava mais suspenso.



Conforme a polícia, quando o pai se aproximou do local encontrou seu filho debruçado ao lado do pneu dianteiro esquerdo. A criança morreu no local.



A Polícia Civil (PC), a Perícia e Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para os procedimentos cabíveis.



Já a Secretária de segurança Pública (SSP), em nota informou que a criança veio à óbito após ser atingido por um pedaço de madeira que foi lançado contra a ela enquanto o pai dava marcha ré em um veículo.



Fonte: Jornal do Tocantins