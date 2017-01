Menor é baleado após roubar moto e ameaçar atirar contra policiais

Da Redação

A Polícia Militar conseguiu capturar um adolescente logo depois dele roubar uma moto Titan de cor vermelha, na tarde desta quarta-feira (11), no setor Brasil em Araguaína. O bandido acabou baleado durante perseguição policial.



O crime aconteceu por volta das 15h30, quando a polícia recebeu as informações sobre o roubo de uma moto em uma casa localizada na Rua Benedito Leite. De acordo com a vítima, dois bandidos participaram da ação e ainda levaram relógio e alianças.



Imediatamente a PM deu início às diligências, conseguindo localizar um suspeito em uma moto no setor Morada do Sol 3. O indivíduo, não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em várias ruas e quando chegou na Rua C do mesmo setor ele perdeu o controle da direção da moto e caiu levantando e fazendo menção de atirar em direção aos policiais que reagiram à agressão iminente e conseguiram acertar o assaltante em um dos ombros.



(Fotos: Portal O Norte)

Segundo testemunhas, havia um comparsa em uma outra moto dando cobertura ao suspeito. A polícia apreendeu então um adolescente nas proximidades, mas ele não foi reconhecido pela vítima e acabou liberado pela polícia por não ter provas de sua participação no crime.



Após verificações, a polícia constatou que a moto que estava com o jovem baleado, era a mesma que havia sido roubada momentos antes no setor Brasil e ainda encontrou outra moto com registro de furto/roubo próxima ao local. O veículo estava escondido no mato às margens da rua.



Ferido o assaltante que tem 17 anos, foi apreendido e levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA) pelo Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico. Com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições. A arma e os veículos apreendidos foram levados para a Delegacia de Plantão.



(Fotos: Portal O Norte)