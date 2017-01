Mais de 100 mototaxistas fazem busca por moto roubada de colega

Um grupo de pelo menos 100 mototaxistas está fazendo buscas por uma motocicleta que foi roubada de um colega deles em Araguaína, no norte do Tocantins. O roubo ocorreu na manhã dessa quarta-feira (11). A família da vítima foi rendida por dois homens armados em casa, no setor Maracanã, por volta das 7h30. Além da moto, os assaltantes levaram também uma televisão. Ninguém ficou ferido no assalto.



A Polícia Militar registrou a ocorrência e também fez buscas pela cidade, mas os criminosos não foram localizados. Os colegas da vítima foram se mobilizando ao longo do dia por um aplicativo de mensagens de celular.



Um dos mototaxistas, que preferiu não ser identificado, disse que esse não é o primeiro caso do tipo. "Não é a primeira vez, já houve até latrocínios, esse é o nosso meio de sustento", lamentou ele.



As buscas do grupo acontecem em toda a cidade, mas estão concentradas no setor onde o roubo aconteceu e nos bairros vizinhos. Eles disseram que pretendem seguir com as buscas durante a noite na tentativa de localizar a motocicleta.



A moto foi encontrada por populares na manhã desta quinta-feira (12), em um matagal nas proximidades do setor Costa Esmeralda, quando moradores procuravam uma outra moto que havia sido roubada. A moto foi levada para a Delegacia de Plantão e o dono do veículo foi acionado. (Com informações do G1TO)