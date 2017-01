Suspeito troca tiros com policiais militares e é preso por tráfico

Drogas e uma arma foram apreendidas com um homem que, ao perceber a presença da polícia, trocou tiros com os militares.

Nessa quarta-feira, 11, a Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo estaria comercializando drogas na Quadra 403 Sul, em Palmas. Ao verificar o fato, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo feitos pelo suspeito. Os militares revidaram a agressão. Na troca de tiros o suspeito foi baleado e encaminhado para atendimento médico. Com o suspeito foram apreendidas seis porções de substância análoga à maconha, embaladas para comercialização, além de uma arma calibre 32, marca Taurus, com seis munições. Todo o material e o suspeito foram colocados à disposição da Autoridade Policial para os trâmites legais.



Ainda na Capital, na Quadra 407 Norte, um homem foi preso após cometer um roubo a uma mulher, ameaçando-a com uma faca. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha e momentos depois localizou o suspeito, que foi reconhecido pela vítima.



Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito foi preso em flagrante.



