Mais dois bandidos morrem em confronto com a Polícia Militar

Mais dois bandidos acabaram mortos após confronto com a Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (12), em Araguaína.



A troca de tiros aconteceu no Loteamento Cidade Jardim, quando a Força Tática fazia patrulhamento na região e tentou abordar dois suspeitos que estavam em uma moto Honda Biz de cor preta. Os jovens não atenderam a ordem de parada e empreenderam fuga.



Durante a perseguição, a dupla abandonou a moto e tentou fugir à pé, armados eles abriram fogo contra os policiais que revidaram a agressão e atingiram os dois. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os criminosos, mas um morreu na hora e o outro, identificado como João Antônio Brito Sousa (18 anos), morreu a caminho do hospital.



A viatura policial foi atingida por dois tiros que acertaram o capô e o para-brisas.



A polícia apreendeu no local do confronto, um revólver calibre 38 com 4 munições deflagradas e duas intactas e ainda uma arma calibre 32, com três munições picotadas, ou seja, que não chegaram a disparar.



De acordo com a Polícia Militar, a moto utilizada pelos suspeitos mortos, tinha registro de roubo ocorrido na segunda-feira (09), e estava com a placa adulterada.



Os corpos dos dois jovens foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína e as armas, munições e moto encaminhadas para a Delegacia de Plantão.



Troca de Tiros



Este foi o segundo confronto entre policiais e bandidos em menos de 24 horas em Araguaína e que terminou com a morte de criminosos.



Na manhã de ontem, um assaltante foi morto e outro preso depois que a dupla invadiu uma casa, agrediram a família e roubaram uma moto e outros pertences das vítimas.



A polícia foi acionada e durante perseguição, houve troca de tiros e um dos criminosos acabou morto com três tiros.