Homem é preso suspeito de estuprar criança dentro de ônibus escolar

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Araguatins, no Extremo Norte do Estado, efetuou no final da tarde da última quinta-feira, 12, a prisão de Valdivon Araújo Inácio, de 40 anos. Ele é suspeito de estuprar uma criança de 4 anos de idade, fato ocorrido no dia 26 de setembro de 2016, em Araguatins e foi preso, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Ministério Público Estadual.



Conforme o delegado Edson José Lobato Borges, Valdivon era motorista de ônibus da prefeitura da cidade e, de acordo com as investigações da Polícia Civil, no dia dos fatos, cometeu o abuso sexual contra a criança, dentro de próprio veículo que conduzia. Após deixar a criança em sua residência, a mãe da mesma notou indícios de agressão sexual na filha e, desta forma, foi à Delegacia de Polícia de Araguatins e registrou um Boletim de Ocorrência.



Dando início às investigações, o delegado Edson Lobato, requisitou todos os laudos periciais, os quais foram realizados na pequena vítima, no município de Imperatriz-Ma, os quais comprovaram a suspeita levantada inicialmente de que a criança tinha, de fato sofrido violência sexual. Diante das evidências, a promotoria do Ministério Público Estadual da Comarca de Araguatins, representou pela prisão preventiva de Valdivon, a qual foi deferida, de imediato.



No entanto, ao saber da repercussão do fato, o acusado fugiu para a cidade de Marabá-PA, onde ficou durante alguns meses, passando a ser considerado foragido da justiça. No entanto, no final da tarde da última quinta-feira, 12, o indivíduo, acompanhado por seu advogado, se apresentou na Delegacia de Araguatins, momento em que o delegado Lobato cumpriu o mandado de prisão preventiva que havia contra ele.



Após os procedimentos cabíveis, Valdivon Araújo Inácio foi recolhido a uma das celas da carceragem da Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.