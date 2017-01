Pai presencia a morte do filho dentro da própria residência

Da Redação

Um adolescente morreu depois de ser atingido com um tiro de espingarda na casa onde morava. O pai presenciou a morte do filho.



Cleone Morais tinha 17 anos e completaria 18 no próximo domingo. Ele morava com o pai na casa onde o crime aconteceu. A residência fica na Rua I do setor Couto Magalhães.



O crime aconteceu por volta das 22 horas desta quinta-feira (13). Segundo testemunhas, Cleone e o pai estavam sentados na área da residência quando uma caminhonete de cor branca, um ocupante armado efetuou um disparo na direção do menor que tentou correr mas não resistiu e caiu morto dentro da sala.



(Fotos: Divulgação)

Segundo a Polícia Militar, Cleone tinha passagens por ato infracional de roubo e era conhecido no mundo do crime como “De Menor”.