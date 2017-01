Polícia prende suspeito de assassinar servidor da Defensoria Pública

Uma ação conjunta realizada por policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas e, com apoio de Agentes da Delegacia de Inhumas-GO, resultou na prisão de James Sobrinho Bezerra, 27 anos de idade.



James Sobrinho é o principal suspeito pala prática do crime de homicídio, o qual vitimou o analista jurídico da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE), Wanderson Rodrigues Lira, fato ocorrido no dia 25 de janeiro de 2016, em Palmas, e foi capturado, mediante o cumprimento de mandado de prisão temporária, quando se encontrava em uma residência, localizada no centro de Inhumas (GO).



O inquérito que apurou a morte de Wanderson Rodrigues foi concluído pela DHPP, em agosto de 2016 e, na ocasião, James Sobrinho foi apontado como o principal suspeito da morte do servidor. Dessa maneira, o delegado João Sérgio Vasconcellos Kenupp, representou, junto ao Poder Judiciário, pela prisão do indivíduo, a qual foi deferida. No entanto, o suspeito já havia fugido de Palmas.



Após troca de informações entre os policiais civis da DHPP e da 1ª DPC de Palmas com os policiais de Inhumas, James Sobrinho foi localizado e, assim, a ordem judicial contra ele foi cumprida nesta sexta-feira, 13. O foragido da justiça encontra-se preso na delegacia do município goiano à disposição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e, nos próximos dias, deve ser recambiado para Palmas, a fim de que possa responder pelo crime que lhe é imputado.



