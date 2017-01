Criminosos mudam a forma de praticar assaltos em agências, diz PF

Os criminosos têm mudado a forma de praticar assaltos em agências, segundo o delegado da Polícia Federal Allan Reis. Para serem mais discretos, eles estão deixando de lado o "novo cangaço". Nesta modalidade, bandos fortemente armados atacam estabelecimentos, principalmente agências, e enfrentam até a polícia.



"Percebe que a modalidade do novo cangaço chama muita atenção das autoridades públicas, principalmente as instituições de segurança. Estes grupos estão migrando do novo cangaço para o crime de furto mediante arrombamento, que é uma modalidade mais sorrateira, não chama muito atenção", comenta Reis.



Esta semana, dois arrombamentos foram registrados em agências dos Correios, no norte do Tocantins. A PF está investigando os casos, que aconteceram na mesma noite, na última quarta-feira (11). Em Aguiarnópolis, criminosos abriram um buraco na parede do prédio e levaram o dinheiro do cofre. Em Carmolândia, eles entraram, mas não conseguiram ter acesso ao cofre da unidade.



Segundo a polícia, a maioria dos assaltos é registrada em cidades pequenas, onde têm pouco efetivo policial. "Estes grupos chegam de forma bem aparelhada, em torno de seis indivíduos, todos portando fuzil, o que invibializa um eventual confronto e uma prisão em flagrante", afirmou o delegado Allan Reis.



A PF afirmou que os criminosos são do próprio Tocantins e de estados vizinhos e agem em grupos diferentes. "Os grupos são mesclados, tem indivíduos do Tocantins, Pará e Maranhão, principalmente. Mas a gente percebe também que alguns grupos do Maranhão migram para o estado do Tocantins para realizar este tipo de crime, assim como indivíduos do Pará", contou o delegado.



No ano passado, só na região norte, foram 13 ocorrências registradas, entre elas sequestros de carteiros, sete assaltos e quatro arrombamentos.



Em nota, os Correios informaram que todas as agências contam com sistema de segurança e que desde o ano passado a diretoria regional tem trabalhado em conjunto com a polícia para trocar informações e agilizar a prisão dos assaltantes.



Fonte: G1 Tocantins