Bombeiros encontram idoso de 72 anos que estava desaparecido

Da Redação

Um aposentado de 72 anos estava desaparecido desde as 8 horas da manhã de ontem (13), quando foi visto pela última vez na porta de casa em Buriti do Tocantins.



O nome do idoso é Antônio Raimundo dos Santos. Quando parentes do senhor Raimundo perceberam o sumiço dele, começaram a procurá-lo pela cidade e como não encontraram, acionaram o Corpo de Bombeiros que deu início às buscas na manhã deste sábado (14).



À equipe de Bombeiros, Manoel da Silva que é filho do aposentado, contou que seu pai era acostumado a sair sozinho e sempre andava com dois gatos, que também sumiram ontem mas foram encontrados na manhã de hoje.



As buscas pelo idoso estão começaram a ser feitas por matagais e rios da região, e ele foi encontrado vivo no final da manhã de hoje, em uma chácara que fica à cerca de 3 km da cidade.



Segundo os Bombeiros, familiares contaram que o senhor sofre de distúrbios mentais.