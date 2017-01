Adolescente que foi baleado em perseguição policial após roubo de moto engana agente penitenciário e foge do Hospital Regional

Da Redação

O adolescente de 17 anos que foi baleado no setor Morada do Sol, depois de roubar uma moto com um comparsa no setor Brasil na última quarta-feira (11), fugiu do Hospital Regional de Araguaína (HRA) onde estava internado desde o dia em que foi capturado.



(Foto: Portal O Norte)



A fuga aconteceu no final da tarde deste domingo (15). O menor J.S.M.P. aguardava um procedimento cirúrgico e estava sob a vigilância de um agente penitenciário do semiliberdade, quando pediu para o agente retirar as algemas para ir ao banheiro. Num momento de descuido, o garoto conseguiu escapar.



(Foto: Portal O Norte)

Policiais civis e militares se mobilizaram para tentar capturar o adolescente, mas até o fechamento desta matéria ele ainda não havia sido encontrado.